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13 січня 2021, 15:16 5

Голови ОТГ Буковини та депутати облради просять уряд знизити тарифи

13 січня 2021, 15:16 5
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Вони підготували відповідне звернення
Вони підготували відповідне звернення
Фото з відкритих джерел
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Чернівецька обласна рада направила спільне звернення із головами ОТГ області до уряду та НКРЕКП, в якому вимагають не підвищувати тарифи на комунальні послуги для населення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернівецької облради.

Звернення адресоване Прем‘єр-міністру України Денису Шмигалю, Міністру розвитку громад та територій Олексію Чернишову і голові Комісії НКРЕКП Валерію Тарасюку.

Підвищення тарифів на оплату постачання газу та електроенергії на фоні пандемії коронавірусу виглядає непомірним, викликає суспільний резонанс та соціальну напругу серед жителів Чернівецької області. Депутатський корпус Чернівецької обласної ради VIII скликання та голови територіальних громад Чернівецької області висловили занепокоєння з приводу цієї непростої ситуації та просять вжити невідкладних заходів з вирішення проблемних питань ціноутворення та формування тарифів у сфері житлово-комунальних послуг, - йдеться у повідомленні.

У тексті звернення підписанти вимагають, зокрема, зупинити дію постанови НКРЕКП від 30.12.2020, якою затвердили підвищений тариф.

Також депутати вимагають встановити мораторій на стягнення пені за несвоєчасну сплату житлово-комунальних послуг та заборонити виставляти платежі за газ у тих населених пунктах, які постраждали від повені і в яких досі не відновили газопостачання.

У тексті звернення зазначена низка заходів, реалізація яких дозволить змінити державну політику з питань тарифоутворення, а також сприятиме підвищенню якості життя мешканців Чернівецької області, - додали в облраді.

Відповідне звернення підтримали 64 депутати.

Як повідомлялося, вчора У Чернівцях протестували проти локдауну і підвищення тарифів.

А в низці місцевих рад найближчим часом - "парад тарифних сесій": місцеві ради скликають позачергові сесії для реагування на підвищення тарифів.

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