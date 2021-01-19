Зеленский поручил проверить соответствие тарифной сетки на бытовой газ и отопление в регионах страны

Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом

Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом

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Глава государства поручает заместителю руководителя Офиса Президента Украины Кириллу Тимошенко, ответственному за региональную политику, провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и во всех областях Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Поручение провести полный аудит тарифов возникло, "учитывая появление в публичном пространстве различных спекулятивных заявлений относительно формирования тарифов на уровне городов и сел страны, а также беспочвенные попытки отдельных представителей местной власти обосновать перед обществом дополнительный рост тарифов сверх уровня, который уже вызывает большие вопросы с точки зрения справедливости", сообщают в Офисе президента.

Глава государства поручает заместителю руководителя Офиса Президента Украины Кириллу Тимошенко, ответственному за региональную политику, провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и всех областях Украины, сопоставить ценообразование за разные промежутки времени, а также получить исчерпывающие разъяснения от соответствующих руководителей на местах относительно завышенных тарифов и тарифной политики в целом. Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом, - говорится в сообщении.

В поручении отмечается, что "особое внимание следует уделить таким специфическим непрозрачным "тарифным проектам" отдельных руководителей городов, как взыскание денежных средств за эвакуацию авто, за пользование общедоступными частями общественного пространства и тому подобное".

В Офисе президента напоминают, что "задачей всех представителей системы государственной власти является работа в интересах граждан".

Как сообщалось ранее, АМКУ возбудил дела против шести региональных газсбытов.

Также сегодня премьер-министр Шмыгаль сообщил, что Кабмин готовит законопроект по снижению тарифа на распределение газа. Ранее Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр.

В Украине уже неделю длится "парад тарифных сессий": местные советы созывают внеочередные сессии для реагирования на повышение тарифов.

Ещё раньше в регионах люди массово начали выходить на протесты против повышения цен, против "тарифного геноцида".