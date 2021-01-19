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19 січня 2021, 15:49 1213

У Рівному депутати облради не підтримали звернення до влади щодо тарифів

19 січня 2021, 15:49 1213
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Депутати планували направити вимогу до центральної влади знизити тарифи на комуналку
Депутати планували направити вимогу до центральної влади знизити тарифи на комуналку
Фото: rivne.media
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Сьогодні, 19 січня відбулася позачергова сесія Рівненської обласної ради 8 скликання, під час якої депутати розглядали питання про звернення до президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України щодо необхідності скасування рішення про підвищення тарифів.

Про це повідомляє видання Rivne.media, передає RegioNews.

У тексті звернення автори вимагають від керівництва держави скасувати рішення щодо "необґрунтованого підвищення тарифів на основні енергоносії для населення, а також скасувати плату за транспортування природного газу".

Однак, за те, щоб направити звернення до влади, проголосували всього 32 депутати, тож це рішення більшість обласних обранців не підтримало.

Нагадаємо, депутати Закарпатської облради підтримали звернення до Кабміну та президента України щодо тарифів.

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