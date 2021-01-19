Україна продовжує збільшувати добовий відбір газу з ПСГ

В ці дні відбирається газ із ПСГ не лише для потреб українців, а і для іноземних замовників

В ці дні відбирається газ із ПСГ не лише для потреб українців, а і для іноземних замовників

Фото з відкритих джерел

Україна 18 січня 2021 року підняла зі своїх підземних сховищ (ПСГ) 136 млн куб. м природного газу, це максимальний добовий об'єм відбору ПСГ України за останні п'ять років.

Про це повідомив в.о. глави АТ "Укртрансгаз" і перший заступник голови правління "Нафтогазу України" Сергій Перелома на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews. За його словами, це максимальний добовий об'єм відбору ПСГ України за останні п'ять років. Рекордні об'єми відбору газу - свідчення успішності європейського вектора, який ми так активно розвивали останніми роками. В ці дні ми відбираємо газ із ПСГ не лише для потреб українців, а і для іноземних замовників, - зазначив Перелома. Якщо в першій декаді січня 2020 року відбір із ПСГ коливався від 59 млн куб. м до 72,6 млн куб. м, то далі зі збільшення морозів розпочалося неухильне зростання: 79,1 млн, 81,9 млн, 87,2 млн, 90,5 млн, 96,2 млн, 103,2 млн, 122,5 млн куб. м. До системи 12 підземних сховищ "Укртрансгазу", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", загальною місткістю 31 млрд куб. м входять Більче-Волицько-Угерське ПСГ (17,05 млрд куб. м), Угерське (1,9 млрд куб. м), Дашавське (2,15 млрд куб. м), Опарське (1,92 млрд куб. м), Богородчанське (2,3 млрд куб. м), Червонопартизанське (1,5 млрд куб. м), Солохівське (1,3 млрд куб. м), Олишівське (0,31 млрд куб. м), Пролетарське (1 млрд куб. м), Кегичівське (0,7 млрд куб. м), Краснопопівське (0,42 млрд куб. м), Вергунське (0,4 млрд куб. м, розташоване на тимчасово окупованій території). Нагадаємо, учора повідомлялося, що через мороз збільшилося споживання газу в Україні. Система ГТС працює у штатному режимі.

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