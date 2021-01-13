"Парад тарифних сесій": місцеві ради скликають позачергові сесії для реагування на підвищення тарифів
Місцеві ради скликають позачергові сесії з метою прийняти звернення до центральних органів влади щодо підвищення тарифів на газ та електроенергію.
Про це повідомляє RegioNews.
Уже завтра "тарифні сесії" скликають Волинська, Полтавська обласні ради, Луцька, Шепетівська і Славутська на Хмельниччині міські ради. Херсонська облрада планує зібратися з цього ж питання 21 січня.
14 січня у Полтаві планують провести позачергову сесію Полтавської обласної ради, на яку запросять керівників усіх газорозподільних компаній області та представника НКРЕКП. Розпорядження про це підписав голова облради Олександр Біленький. Позачергове засідання депутатів скликають за ініціативи фракцій "Довіра", "Європейська Солідарність", "Рідне місто", ОПЗЖ та "Батьківщина".
У Луцьку скликається позачергова сесія Волинської обласної ради. Про це повідомили на сторінці установи у фейсбуці. Відповідне розпорядження підписав голова обласної ради Григорій Недопад. Сесія відбудеться 14 січня 2021 року о 12 годині в залі засідань обласної ради. Розглядатиметься питання "Про звернення Волинської обласної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо недопущення підвищення тарифів для населення".
14 січня також відбудеться позачергове засідання і Луцької міської ради щодо недопущення підвищення тарифів для населення. Обранці міської громади розглянуть проект звернення щодо мораторію на підвищення тарифів для населення. Про це повідомляють на сайті Луцької міськради.
14 січня о 10:00 в залі засідань міської ради відбудеться засідання позачергової 4-ї сесії міської ради. На розгляд вноситься питання "Про звернення депутатів Луцької міської ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо мораторію на підвищення тарифів для населення", - пишуть на сайті міськради.
Підвищення тарифів на енергоносії та введення локдауну спонукали народних обранців міських рад Шепетівського району на Хмельниччині зібратися на позачергові сесії.
Станом на сьогодні маємо три звернення від депутатських фракцій — "Батьківщина", "Європейська Солідарність" та "За майбутнє" — щодо питання врегулювання підняття вартостей на енергоносії та локдауну. Тому, завтра, 14.01.21 о 10:00 скликаю позачергову сесію Шепетівської міської ради задля узгодження подальших дій з врегулювання цих питань, а також підготовки відповідних звернень до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, — написав на своїй сторінці у фейсбуці Шепетівський міський голова Віталі Бузиль.
Також на сесію зберуться депутати Славутської міської ради - але вже 15 січня.
Вирішено провести 15 січня позачергову сесію міської ради, на якій розглянути питання прийняття звернень на Президента України В. Зеленського, Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля та народних депутатів України: щодо необхідності негайного перегляду на державному рівні діючих тарифів, які збільшують фінансовий тягар для платників, на природний газ та електроенергію для усіх категорій споживачів та повернення до цінової політики, що діяла станом на 01 квітня 2020 року, — повідомила пресслужба Славутської міської ради.
Херсонська обласна рада скликається на позачергову сесію з "тарифних питань" 21 січня.