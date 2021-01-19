12:26  19 січня
На Закарпатті мітингувальники вимагають відставки керівництва області
11:24  19 січня
Намагався продати посаду в Офісі президента за $200 тисяч: правоохоронці затримали шахрая
08:11  19 січня
На Донбасі не зафіксовано порушень: від початку доби спостерігається "тиша"
UA | RU
UA | RU
19 січня 2021, 14:47 165

Тарифи на газ: АМКУ порушив справи проти шести регіональних газзбутів

19 січня 2021, 14:47 165
Читайте также на русском языке
Постачальники встановили невиправдано високі ціни на блакитне паливо
Постачальники встановили невиправдано високі ціни на блакитне паливо
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Антимонопольний комітет України розпочав розслідування проти шести постачальників газу (газзбутів) за ознаками зловживання монопольним становищем при формуванні ціни на газ.

Про це у Facebook повідомив голова Північного міжобласного відділення АМКУ Олексій Хмельницький, передає RegioNews.

За його словами, справи відкрили проти таких компаній, як "Київоблгаз Збут", "КиївГазЕнерджи", "Житомиргаз Збут", "Чернігівгаз Збут", "Черкасигаз Збут" та "Уманьгаз Збут".

Купувати газ на 40% дешевше можна було вже минулого року. З моменту, коли ринок газу відкрився для населення. Точніше, мав би працювати. Бо ціну, яку виставляли останні три місяці деякі газзбути, ніяк не можна назвати ринковою”, - заявив Хмельницький.

Він додав, що компанії продають газ на 2 - 2,5 гривні за кубометр дорожче, ніж конкуренти, і дорожче, ніж середньозважена ціна, що свідчить про зловживання монопольним положенням.

Саме ці компанії мають структурні ознаки монопольного (домінуючого) становища на ринку в своїх регіонах. Наскільки мені відомо, найближчим часом на черзі й інші області та міста. Йдеться не тільки про невиправдано високі ціни, йдеться також і про дії засновників цих газзбутів", - додав Хмельницький.

Нагадаємо, раніше Кабмін знизив ціну на газ для населення до 6,99 гривень за кубометр. Такі тарифи будуть діяти з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року.

Зниження ціни на газ для населення виявилося напівправдою - нардеп.

газ розслідування тарифи АМКУ справа регіони
Депутати Закарпатської облради підтримали звернення до центральної влади щодо тарифів
19 січня 2021, 14:29
Справа Шеремета: колишній білоруський офіцер дав свідчення в Києві
19 січня 2021, 13:22
У МОЗ назвали регіони, де найвищий рівень захворюваності на COVID-19
19 січня 2021, 13:08
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Підсумки виборів-2020: хто, де і скільки отримав в облрадах
Слов'янськ після виборів: як казус Штепи може довести місто до ВЦА
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Юрій Бражник
Кирило Сазонов
Всі блоги »