Тарифи на газ: АМКУ порушив справи проти шести регіональних газзбутів

Постачальники встановили невиправдано високі ціни на блакитне паливо

Постачальники встановили невиправдано високі ціни на блакитне паливо

Фото: з відкритих джерел

Антимонопольний комітет України розпочав розслідування проти шести постачальників газу (газзбутів) за ознаками зловживання монопольним становищем при формуванні ціни на газ.

Про це у Facebook повідомив голова Північного міжобласного відділення АМКУ Олексій Хмельницький, передає RegioNews.

За його словами, справи відкрили проти таких компаній, як "Київоблгаз Збут", "КиївГазЕнерджи", "Житомиргаз Збут", "Чернігівгаз Збут", "Черкасигаз Збут" та "Уманьгаз Збут".

Купувати газ на 40% дешевше можна було вже минулого року. З моменту, коли ринок газу відкрився для населення. Точніше, мав би працювати. Бо ціну, яку виставляли останні три місяці деякі газзбути, ніяк не можна назвати ринковою”, - заявив Хмельницький.

Він додав, що компанії продають газ на 2 - 2,5 гривні за кубометр дорожче, ніж конкуренти, і дорожче, ніж середньозважена ціна, що свідчить про зловживання монопольним положенням.

Саме ці компанії мають структурні ознаки монопольного (домінуючого) становища на ринку в своїх регіонах. Наскільки мені відомо, найближчим часом на черзі й інші області та міста. Йдеться не тільки про невиправдано високі ціни, йдеться також і про дії засновників цих газзбутів", - додав Хмельницький.

Нагадаємо, раніше Кабмін знизив ціну на газ для населення до 6,99 гривень за кубометр. Такі тарифи будуть діяти з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року.