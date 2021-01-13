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13 січня 2021, 16:59 383

На Полтавщині протестувальники проти росту тарифів прогнали зі свого мітингу депутата від ОПЗЖ Киву

13 січня 2021, 16:59 383
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На акції в Лубнах активісти проганяли Киву, та він усе ж завершив свою промову
На акції в Лубнах активісти проганяли Киву, та він усе ж завершив свою промову
Фото: скриншот відео телеканалу "Лубни"
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У м. Лубни, що у Полтавській області, місцеві жителі прогнали депутата від ОПЗЖ Іллю Киву та його соратників, які приїхали на акцію протесту проти росту тарифів в Україні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Вголос.

У Лубнах місцеві жителі утворили "Штаб із координації протестів та боротьби із тарифним геноцидом”. На його відкриття приїхали депутати від ОПЗЖ, що вкрай не сподобалось місцевим активістам.

Люди відверто заговорили про те, що скандальний Кива намагається присвоїти собі їхні заслуги. Також активісти намагались прогнати Киву із акції протесту. Проте скандальний нардеп все ж завершив свою промову на об’єктиви телекамер.

Представник ініціативної групи протестувальників Микола Ащаулов у коментарі ЗМІ повідомив, що скандальний Кива вирішив попіаритись на їхньому протесті, що їм не сподобалось.

Заступник голови Лубенського міжрайонного об`єднання ветеранів АТО Віктор Сивуха назвав приїзд Киви "черговим цирком”.

Лубни проти політики і проти тих політиків, які причетні до росту тарифів, а тепер хочуть очолити наш протест, – сказав Віктор Сивуха.

Видання "Вголос" зазначає, що за даними протестувальників, компанію "Лубнигаз” очолюють люди, наближені саме до партії ОПЗЖ.

Нагадаємо, вже завтра Полтавська облрада скликає позачергову "тарифну сесію".

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