Тарифний протест: під Івано-Франківськом люди знову перекрили дорогу
Під Івано-Франківськом у селі Ямниця протестувальники здійснюють безперервний рух пішохідним переходом, чим ускладнили рух транспорту автомобільним шляхом національного значення.
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Відомо, що протестувальники вимагають скасування підвищених тарифів на постачання та споживання газу.
Зазначається, що правоохоронці забезпечують громадський порядок у місці перекриття руху транспорту.
Для охорони публічного порядку залучено 6 працівників поліції. Також з метою інформування та для об’їзду виставлено два пости: один зі сторони Івано-Франківська, а інший - з Галича”, - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці наголошують водіям про завчасне планування свого маршруту.
Нагадаємо, 13 січня, у Ямниці люди долучились до протесту проти підвищення комунальних тарифів.