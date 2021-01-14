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14 січня 2021, 13:19 350

Тарифний протест: під Івано-Франківськом люди знову перекрили дорогу

14 січня 2021, 13:19 350
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Поліція радить об'їжджати протестувальників
Поліція радить об'їжджати протестувальників
Фото: Facebook
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Під Івано-Франківськом у селі Ямниця протестувальники здійснюють безперервний рух пішохідним переходом, чим ускладнили рух транспорту автомобільним шляхом національного значення.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Відомо, що протестувальники вимагають скасування підвищених тарифів на постачання та споживання газу.

Зазначається, що правоохоронці забезпечують громадський порядок у місці перекриття руху транспорту.

Для охорони публічного порядку залучено 6 працівників поліції. Також з метою інформування та для об’їзду виставлено два пости: один зі сторони Івано-Франківська, а інший - з Галича”, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці наголошують водіям про завчасне планування свого маршруту.

Нагадаємо, 13 січня, у Ямниці люди долучились до протесту проти підвищення комунальних тарифів.

газ тарифи поліція дороги протести
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