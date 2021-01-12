У Запорізькій області протестувальники перекрили трасу державного значення

Місцеві мешканці вимагають припинити будівництво каолінового кар'єру

Місцеві мешканці вимагають припинити будівництво каолінового кар'єру

Фото: ukrinform

У Запорізькій області мешканці Вільнянського району перекрили трасу М-18 Харків — Сімферополь з вимогою зупинити будівництво каолінового кар'єру.

Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

Відомо, що більше ста осіб ходять пішохідним переходом і блокують рух автомобілів, на трасі утворився затор.

Організатори мітингу заявляють, що будівництво незаконне, і розробка каолінового кар'єру може нашкодити їхньому здоров’ю та екології.

Вони збирають підписи під зверненням, яке планують передати голові ОДА.

Чимало водіїв, які стали заручниками мітингувальників, сваряться та намагаються штурмом проїхати повз людей. Активісти пропускають лише автомобілі з дітьми, військових та медиків”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали на хабарі одного з керівників військової прокуратури.