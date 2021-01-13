Старух доручив вивчити законність будівництва каолінового кар’єру поблизу Вільнянська

Відновлено робочу групу з вивчення ситуації навколо проблемного кар'єру на Запоріжжі

Відновлено робочу групу з вивчення ситуації навколо проблемного кар'єру на Запоріжжі

Фото пресслужби Запорізької ОДА

Голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух своїм розпорядженням доручив терміново відновити робочу групу з вивчення ситуації навколо будівництва Біляївського каолінового кар’єру на Вільнянщині.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.

Помічниця голови облдержадміністрації з екологічних питань Ірина Пирогова отримала завдання провести зустрічі з представниками як громадськості, так і підприємства, що раніше отримало дозвіл на будівництво кар’єру. Також на неї покладено завдання сформувати персональний склад робочої групи, яка має напрацювати шляхи виходу з конфліктної ситуації, що склалась на Вільнянщині.

Поки що питань більше, аніж відповідей. Ми бачимо кілька проблемних моментів. По-перше, не зрозуміло, наскільки законною є сама реалізація проєкту, що розпочалася за попередньої влади, по-друге, треба з’ясувати, чи є всі дозвільні документи на підготовку та початок будівництва. По-третє, необхідна чітка відповідь на питання, задане вчора ініціативною групою громадськості - чи відповідає їх місце проведення виданим дозволам? Впевнений, що нам вдасться врегулювати цей конфлікт в інтересах місцевої громади, – зазначив Олександр Старух.

Найближчим часом пройде перше організаційне засідання робочої групи, на якому залучені експерти обговорять весь масив наявних документів, позиції і аргументи всіх зацікавлених сторін.

Як повідомлялося раніше, учора у Запорізькій області протестувальники перекрили трасу державного значення - місцеві мешканці вимагають припинити будівництво каолінового кар'єру.

Того ж дня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом блокування доріг проти каолінового кар’єру, правоохоронці вважають дії протестувальників такими, що загрожують громадському порядку.