У Вінниці ФОПи мітингують біля ОДА, відбулися сутички

На місці події громадський порядок охороняють працівники Нацполіції

На місці події громадський порядок охороняють працівники Нацполіції

Фото: vn.20minut

У Вінниці під будівлею Обласної державної адміністрації близько 300 підприємців та представників руху "Save ФОП" протестують проти локдауну та підвищення тарифів на комунальні послуги.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Вони вимагають від влади скасувати обмеження для малого та середнього бізнесу і дозволити підприємцям працювати під час карантину.

Акція протесту розпочалась із сутичок між мітингувальниками та місцевими активістами, які розгорнули плакати з критикою на адресу руху "Save ФОП".

За словами прессекретаря Патрульної поліції Вінниці Тетяни Плахотнюк, одного з учасників цього конфлікту затримали працівники Нацполіції і доставили до відділку. З'ясовувати усі обставини буде слідчо-оперативна група.

Наразі біля будівлі ОДА спокійно, лунає гучна музика, а учасники мітингу виголошують свої вимоги. На місці події чимало правоохоронців, також працює поліція діалогу.

Нагадаємо, тарифний протест: під Івано-Франківськом люди знову перекрили дорогу, поліція радить об'їжджати протестувальників.