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14 января 2021, 15:00 147

Запорожская ОГА требует остановить строительные работы на каолиновом карьере

14 января 2021, 15:00 147
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Написали письма в облпрокуратуру и облполицию
Написали письма в облпрокуратуру и облполицию
Фото Нацполиции
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Областная власть просит принять меры относительно остановки строительных работ и снятия плодородного слоя почвы на месте строительства карьера вблизи Вольнянска.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

По поручению главы облгосадминистрации Александра Старуха его заместитель Виталий Кардаш направил письма в областную прокуратуру и Главное управление Национальной полиции в Запорожской области.

Учитывая высокий общественный резонанс и экологическую опасность, областная власть просит принять меры относительно остановки строительных работ и снятия плодородного слоя почвы на месте строительства карьера вблизи Вольнянска, - говорится в сообщении прессслужбы.

В ОГА сообщают, что "сейчас есть информация, что работы с грунтом продолжаются, более того, подогнали дополнительную технику".

К сожалению, провести проверку законности работ Государственная архитектурно-строительная инспекция не может. После изменений в законодательстве у нее отсутствуют контрольные функции. Поэтому приходится надеяться только на оперативную реакцию правоохранительных органов, - отметила помощница председателя ОГА по экологическим вопросам Ирина Пирогова.

Как сообщалось ранее, Старух поручил изучить законность строительства каолинового карьера вблизи Вольнянска. Восстановлена рабочая группа по изучению ситуации вокруг проблемного карьера на Запорожье.

Напомним, 12 января в Запорожской области протестующие перекрыли трассу государственного значения - местные жители требуют прекратить строительство каолинового карьера.

В тот же день полиция открыла уголовное производство по факту блокирования дорог против каолинового карьера, правоохранители считают действия протестующих такими, что угрожают общественному порядку.

экология прокуратура полиция протесты ОГА Запорожская область Александр Старух
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