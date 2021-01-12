На Запоріжжі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом блокування доріг проти каолінового кар’єру

Правоохоронці вважають дії протестувальників такими, що загрожують громадському порядку

Правоохоронці вважають дії протестувальників такими, що загрожують громадському порядку

Фото Нацоліції

За фактом перекриття доріг громадянами з вимогою припинити будівництво каолінового кар’єру дізнавачі відкрили кримінальне провадження за ознаками ст. 295 Кримінального кодексу України (Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку), розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

Розпочато досудове розслідування. У зв’язку з перекриттям руху на ділянках автошляху "Харків-Сімферополь" та по вулиці у місті Запоріжжі, поліція здійснює заходи по охороні громадського порядку на місцях проведення несанкціонованих мітингів.

Працівники запорізької поліції здійснюють охорону порядку на мітингу під Вільнянськом, де представники місцевої громади зібрались на акцію проти початку робіт на каоліновому кар’єрі. Учасники протестів вимагають припинити проведення будівельних робіт, вважаючи їх незаконними. Всі доводи фірми-вибудовника, з демонстрацією підтверджуючих дозвільних документів, представниками спільноти не сприймались.

Сьогодні більше 120 активістів місцевої громади з тими ж вимогами перекрили проїзд автотранспорту на трасі "Харків-Сімферополь" поблизу села Матвіївка, ще близько 30 громадян з аналогічними закликами блокували дорожній рух на вулиці Скворцова в Заводському районі Запоріжжя. Ще учасники несанкціонованого мітингу перекрили рух на трасі "Харків –Сімферополь" на території Михайлівської ОТГ. У всіх випадках мітингуючі наголошували, що їх дії будуть безстроковими, більш радикальними і триватимуть до повного виконання вимог.

За даним фактом дізнавачі відкрили кримінальне провадження за ознаками ст. 295 Кримінального кодексу України (Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку). Розпочато досудове розслідування, - повідомляють у поліції.

Наразі на охорону громадського порядку у місцях проведення несанкціонованих мітингів задіяно більше 80 працівників поліції. Нарядами груп реагування патрульної поліції та Управління патрульної поліції організовано рух транспорту в об’їзд перекритої ділянки автошляху, через сусідні населені пункти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запорізькій області протестувальники перекрили трасу державного значення: місцеві мешканці вимагають припинити будівництво каолінового кар'єру.