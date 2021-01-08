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Чернівецький міський голова Клічук проти локдауну, але скасувати його не може
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08 січня 2021, 15:42 187

Чернівецький міський голова Клічук проти локдауну, але скасувати його не може

08 січня 2021, 15:42 187
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Місцева влада не має права скасовувати рішення центральної влади
Місцева влада не має права скасовувати рішення центральної влади
Фото molbuk.ua
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Міський голова Чернівців Роман Клічук повідомив, що влада у Чернівцях не буде відміняти карантинних обмежень в місті на період з 8 до 24 січня.

Про це Роман Клічук зазначив у коментарі molbuk.ua, передає RegioNews.

Чернівецький міський голова повідомив, що в місті будуть дотримуватися карантинних обмежень, запроваджених урядом на період локдауну, хіба що уряд сам змінить попереднє рішення і скасує локдаун. Він також зауважив, що у будь-якому випадку правоохоронці стежитимуть за дотриманням санітарно-протиепідемічних норм у місті.

Що б місцева влада не ухвалила, поліція відповідає за дотримання карантинних заходів. Вони просто виконують наказ, - сказав Роман Клічук.

Він зізнався, що всі очікували, що локдауну не буде або його відтермінують, тому що захворюваність поступово падає.

Ми не можемо відмовитись від локдауну. Місцева влада не має права відміняти рішення центральної влади. Я от категорично проти локдауну, але, на жаль, ми можемо лише писати звернення, - сказав мер Чернівців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мер Черкас Бондаренко виступив проти введення локдауну у місті, мер Чернігова звернувся до центральної влади з проханням відтермінувати локдаун, а мер Тернополя заявив, що місто піде на локдаун при зростанні кількості хворих.

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