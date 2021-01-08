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08 січня 2021, 13:31 11

Для уникнення скупчень, людей можуть не пускати в столичне метро

08 січня 2021, 13:31 11
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Загалом під час локдауну метро працюватиме
Загалом під час локдауну метро працюватиме
Фото з відкритих джерел
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Під час дії карантину метро в Києві працюватиме у звичайному режимі, але на деяких станціях можуть вводитись обмеження на вхід.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу столичного метрополітену.

З 8 до 25 січня метрополітен працюватиме у звичайному режимі. Деякі станції можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень людей та дотримання карантиних заходів, — пояснили в метрополітені.

Шановні пасажири! З 8 до 25 січня метрополітен працюватиме у звичайному режимі. Деякі станції можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень людей та дотримання карантиних заходів.

Posted by КП "Київський метрополітен" on Friday, January 8, 2021

Як повідомлялося раніше, опівночі в Україні розпочався двотижневий локдаун, який триватиме до 24 січня.

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