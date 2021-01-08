Для уникнення скупчень, людей можуть не пускати в столичне метро
Загалом під час локдауну метро працюватиме
Загалом під час локдауну метро працюватиме
Під час дії карантину метро в Києві працюватиме у звичайному режимі, але на деяких станціях можуть вводитись обмеження на вхід.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу столичного метрополітену.
З 8 до 25 січня метрополітен працюватиме у звичайному режимі. Деякі станції можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень людей та дотримання карантиних заходів, — пояснили в метрополітені.
Шановні пасажири! З 8 до 25 січня метрополітен працюватиме у звичайному режимі. Деякі станції можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень людей та дотримання карантиних заходів.Posted by КП "Київський метрополітен" on Friday, January 8, 2021
Як повідомлялося раніше, опівночі в Україні розпочався двотижневий локдаун, який триватиме до 24 січня.
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