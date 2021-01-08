Незважаючи на локдаун, "Епіцентр" продовжує роботу, - ЗМІ

Журналісти провели перевірку дотримання жорстких карантинних обмежень

Журналісти провели перевірку дотримання жорстких карантинних обмежень

Фото з відкритих джерел

Незважаючи на введені обмеження, гіпермаркет "Епіцентр" продовжує свою роботу, пропонуючи придбати товари прямо на вулиці.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Страну".

Зокрема, "Епіцентр" в селищі Петропавлівська Борщагівка, що на вулиці Кришталевій 6, працює, проте з обмеженнями.

Біля входу встановили дві каси, через які можна замовити товар онлайн, але консультант попереджає, що замовлений вами товар можуть доставити тільки додому. Безпосередньо на місці, в самому "Епіцентрі", можна придбати лише товари першої необхідності, які не потрапляють під обмеження, - повідомляють з місця події.

Раніше в цьому ж магазині під час карантину вихідного дня замовлений товар на касі видавали через 15-20 хвилин прямо в магазині, але в цей раз "Епіцентр" відмовився від подібної схеми.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, опівночі в Україні розпочався двотижневий локдаун, який триватиме до 24 січня.