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08 січня 2021, 11:07 25

Незважаючи на локдаун, "Епіцентр" продовжує роботу, - ЗМІ

08 січня 2021, 11:07 25
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Фото з відкритих джерел
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Незважаючи на введені обмеження, гіпермаркет "Епіцентр" продовжує свою роботу, пропонуючи придбати товари прямо на вулиці.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Страну".

Зокрема, "Епіцентр" в селищі Петропавлівська Борщагівка, що на вулиці Кришталевій 6, працює, проте з обмеженнями.

Біля входу встановили дві каси, через які можна замовити товар онлайн, але консультант попереджає, що замовлений вами товар можуть доставити тільки додому. Безпосередньо на місці, в самому "Епіцентрі", можна придбати лише товари першої необхідності, які не потрапляють під обмеження, - повідомляють з місця події.

Раніше в цьому ж магазині під час карантину вихідного дня замовлений товар на касі видавали через 15-20 хвилин прямо в магазині, але в цей раз "Епіцентр" відмовився від подібної схеми.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, опівночі в Україні розпочався двотижневий локдаун, який триватиме до 24 січня.

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