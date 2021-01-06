Степанов заявив, що МОЗ проти скасування локдауну

За його словами, бізнес готовий до карантину

За його словами, бізнес готовий до карантину

Фото: МОЗ

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що міністерство проти перенесення карантину. Також МОЗ проти його скасування.

Про це він заявив під час брифінгу, пише RegioNews.

"МОЗ проти перенесення карантину, проти його скасування. Хочу нагадати, що у нас фіксуються близько 5-7 тисяч випадків коронавірусу. Щодня помирає близько 200 людей", - сказав голова відомства.

Степанов зазначив, що міністерство заздалегідь попередило про жорсткий карантин в Україні. За його словами, бізнес готовий до карантину.

"Після новорічних свят у нас буде зростання кількості випадків коронавірусу... Як наслідок, це буде збільшувати навантаження на нашу систему", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що побутову хімію і друковану пресу продаватимуть під час локдауну.

Також повідомлялося, що під час січневого локдауну всі поїзди курсуватимуть за розкладом.