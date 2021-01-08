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Черновицкий городской голова Кличук против локдауна, но отменить его не может
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08 января 2021, 15:42 131

Черновицкий городской голова Кличук против локдауна, но отменить его не может

08 января 2021, 15:42 131
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Местная власть не имеет права отменять решения центральной власти
Местная власть не имеет права отменять решения центральной власти
Фото molbuk.ua
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Городской голова Черновцов Роман Кличук сообщил, что власть в Черновцах не будет отменять карантинных ограничений в городе на период с 8 до 24 января.

Это Роман Кличук отметил в комментарии molbuk.ua, передает RegioNews.

Черновицкий городской голова сообщил, что в городе будут придерживаться карантинных ограничений, введенных правительством на период локдауна, разве что правительство само изменит предыдущее решение и отменит локдаун. Он также отметил, что в любом случае правоохранители будут следить за соблюдением санитарно-противоэпидемических норм в городе.

Что бы местная власть не приняла, полиция отвечает за соблюдение карантинных мер. Они просто выполняют приказ, - сказал Роман Кличук.

Он признался, что все ожидали, что локдауна не будет или его отложат, потому что заболеваемость постепенно падает.

Мы не можем отказаться от локдауна. Местная власть не имеет права отменять решения центральной власти. Я вот категорически против локдауна, но, к сожалению, мы можем лишь писать обращения, - сказал мэр Черновцов.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Черкасс Бондаренко выступил против введения локдауна в городе, мэр Чернигова обратился к центральной власти с просьбой отсрочить локдаун, а мэр Тернополя заявил, что город пойдет на локдаун при росте количества больных.

карантин Черновцы Ограничение локдаун Роман Кличук
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