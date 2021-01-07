Мер Чернігова звернувся до центральної влади з проханням відтермінувати локдаун

Атрошенко просить підтримати його ініціативу в Асоціації міст України

Атрошенко просить підтримати його ініціативу в Асоціації міст України

Фото: Чернігівська міська рада

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко звернувся з листами щодо відтермінування рішення про введення локдауну в Україні з 8-го до 24-го січня 2021 року до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра охорони здоров'я Максима Степанова та голови Асоціації міст України Віталія Кличка.

Про це повідомили у пресслужбі Чернігівської міської ради, пише RegioNews.

Індикаторні показники свідчать про стабілізацію ситуації з пандемією СOVID-19 в Україні та контрольовану ситуацію з наданням медичної допомоги у закладах охорони здоров’я. На фоні цього запровадження додаткових жорстких карантинних обмежень завдасть невиправдано тяжких наслідків для громадян, підприємців, територіальних громад та держави в цілому. Сьогодні масовий характер носять звернення представників бізнес-спільноти, оскільки вони втрачають власну справу, не мають джерел доходу та коштів для утримання своїх родин", - зазначив у листах Атрошенко.

Мер Чернігова просить прем`єра Шмигаля врахувати викладені в листі аргументи та відтермінувати рішення про додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи на території України, запроваджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 з 8 січня.

Міністра охорони здоров'я мер просить додатково проаналізувати динаміку захворюваності та звернутися до Кабміну з такою ж пропозицією про відтермінування.

Також Атрошенко закликав підтримати його ініціативу від імені Асоціації міст України та органів місцевого самоврядування мера Києва Віталія Кличка.

Нагадаємо, раніше мер Тернополя Сергій Надал заявив, що в місті не будуть вводити жорсткі карантинні обмеження в період січневого локдауну.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що введення локдауну не обгрунтовано і вирішувати, що робити з новим карантином, будуть з понеділка.