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Мер Черкас Бондаренко виступив проти введення локдауну у місті
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06 січня 2021, 19:41 738

Мер Черкас Бондаренко виступив проти введення локдауну у місті

06 січня 2021, 19:41 738
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Він вважає введення локдауну необгрунтованим на тлі зниження кількості хворих
Він вважає введення локдауну необгрунтованим на тлі зниження кількості хворих
Фото з відкритих джерел
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Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що введення локдауну не обгрунтовано і вирішувати, що робити з новим карантином, будуть з понеділка.

Про це він написав у Facebook, інформує RegioNews.

"Уряд планує запровадити жорсткий локдаун. Мені здається їм спочатку потрібно визначитися, які товари будуть продаватися, які не будуть. Які супермаркети будуть працювати, які не будуть. Знову виходить, що органи місцевого самоврядування повинні брати на себе, як це вирішувати", - сказав мер.

Він додав, що вважає введення локдауну необгрунтованим на тлі зниження кількості хворих, хоча припустив, що в Києві статистика піде вгору після того, що відбувалося на новорічних святах у столиці.

"Що стосується Черкас, то тут життя йде своєю чергою. Немає великих скупчень людей. Кількість хворих контрольована... Давайте сьогодні займемося підготовкою до Святвечора, а з понеділка будемо вирішувати, що робити, як робити і як жити у цих умовах", - повідомив Анатолій Бондаренко.

Posted by Анатолій Бондаренко on Tuesday, January 5, 2021

Нагадаємо, раніше мер Тернополя Сергій Надал заявив, що в місті не будуть вводити жорсткі карантинні обмеження в період січневого локдауну.

коронавірус Україна Черкаси мер локдаун
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