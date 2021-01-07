Мер Тернополя заявив, що місто піде на локдаун при зростанні кількості хворих
Міський голова Тернополя Сергій Надал, який раніше заявив, що місто не піде на локдаун, уточнив, що жорсткий карантин все ж запровадять при зростанні кількості хворих.
Про це мер Тернополя написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.
Мер зокрема розповів, що всі рішення щодо зміни карантинних обмежень, у Тернополі приймаються комісією з надзвичайних ситуацій виходячи з фактичних даних медичних показників, а саме — показників захворюваності на COVID-19.
У Тернополі спостерігалась тенденція до зменшення кількість інфікованих та пацієнтів, що перебувають на лікуванні у медичних закладах з діагнозом "коронавірусна інфекція". Практично були відсутні хворі серед дітей і працівників закладів освіти", - розповів Надал.
Водночас мер наголосив, що не виключає зростання кількості хворих після новорічних та різдвяних свят. Тому у місті готові вжити всіх необхідних заходів у разі, якщо буде загроза здоров'ю та життю тернополян.
Я не боюся приймати важкі, але правильні рішення, якщо в цьому є об'єктивна потреба. Якщо протягом наступних днів відбудеться зростання кількості хворих — ми призупинимо рішення комісії і Тернопіль перейде в режим жорсткого карантину. Крім того, ми чітко розуміємо, що ідуть свята і тестування можуть не проводитися повною мірою, - заявив Надал.
Мер зазначив, що це не тернопільське "ноу-хау", а практика боротьби з пандемією всіх цивілізованих країн. Якщо показники захворюваності зменшуються — карантин послаблюють. Якщо показники збільшуються — карантин посилюють.
Відповідно ми будемо дослухатися до рішення Кабінету Міністрів, - підсумував Надал.
Всі рішення, в тому числі і рішення щодо зміни карантинних обмежень, у Тернополі приймаються комісією з надзвичайних...Posted by Сергій Надал on Thursday, January 7, 2021
Нагадаємо, вчора мер Тернополя Сергій Надал заявив, що в місті не будуть вводити жорсткі карантинні обмеження в період січневого локдауну.