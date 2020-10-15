В Україні за 55 мільйонів приватизували перший об'єкт "Укрспирту"

Раніше було оголошено про початок процесу його передачі у приватну власність

Раніше було оголошено про початок процесу його передачі у приватну власність

Фото: flickr

Про це повідомляє пресслужба Фонду, передає RegioNews.

Об'єкт виставили на аукціон зі стартовою ціною 49,5 млн грн, за його результатами завод за 55,08 млн грн приватизувало ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД".

Повідомляється, що компанія-переможець була єдиною, хто подав заявку на участь в аукціоні.

Учасник запропонував ціну вищу за стартову на більше ніж 5 млн грн для отримання переваги на випадок можливої конкуренції під час торгів", - йдеться у повідомленні.

У Фонді державного майна додали, що після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку процес приватизації Немирівського МПД вважатиметься офіційно завершеним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні виставили на продаж вже сьомий спиртзавод.

17 вересня Фонд держмайна виставив на продаж ще один завод "Укрспирту", він знаходиться у Харківській області.

Також повідомлялося, що "Укрспирт" планують продати за 2,5 мільярда гривень.