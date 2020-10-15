В Украине за 55 миллионов приватизировали первый объект "Укрспирта"
15 октября Фонд государственного имущества провел процедуру приватизации первого объекта госпредприятия "Укрспирт" - Немировского МПД.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает RegioNews.
Объект выставлен на аукцион со стартовой ценой 49,5 млн грн, по его результатам завод за 55,08 млн грн приватизировало ООО "ЛВН ЛИМИТЕД".
Сообщается, что компания-победитель была единственной, кто подал заявку на участие в аукционе.
Участник предложил цену выше стартовой на более чем 5 млн грн для получения преимущества в случае возможной конкуренции в ходе торгов", - говорится в сообщении.
В Фонде государственного имущества добавили, что после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации Немировского МПД будет считаться официально завершенным.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выставили на продажу уже седьмой спиртзавод.
17 сентября Фонд госимущества выставил на продажу еще один завод "Укрспирта", он находится в Харьковской области.
Также сообщалось, что "Укрспирт" планируют продать за 2,5 миллиарда гривен.