В Украине за 55 миллионов приватизировали первый объект "Укрспирта"

Ранее было объявлено о начале процесса его передачи в частную собственность

Ранее было объявлено о начале процесса его передачи в частную собственность

Фото: flickr

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает RegioNews.

Объект выставлен на аукцион со стартовой ценой 49,5 млн грн, по его результатам завод за 55,08 млн грн приватизировало ООО "ЛВН ЛИМИТЕД".

Сообщается, что компания-победитель была единственной, кто подал заявку на участие в аукционе.

Участник предложил цену выше стартовой на более чем 5 млн грн для получения преимущества в случае возможной конкуренции в ходе торгов", - говорится в сообщении.

В Фонде государственного имущества добавили, что после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации Немировского МПД будет считаться официально завершенным.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выставили на продажу уже седьмой спиртзавод.

17 сентября Фонд госимущества выставил на продажу еще один завод "Укрспирта", он находится в Харьковской области.

Также сообщалось, что "Укрспирт" планируют продать за 2,5 миллиарда гривен.