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14 жовтня 2020, 20:39 2

Голова фракції "Слуга народу" Арахамія висловився за скорочення чисельності армії

14 жовтня 2020, 20:39 2
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Він вважає, що заощаджені кошти можна буде направити на переозброєння ЗСУ
Він вважає, що заощаджені кошти можна буде направити на переозброєння ЗСУ
Фото з відкритих джерел
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Голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія заявив, що виступає за скорочення чисельності української армії.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Я повністю погоджуюся з такими принципами, що нам насправді потрібно хоча б вести розмову і розрахунки про можливе скорочення чисельності або збільшенні бюджету, але ми розуміємо, що бюджет - це цифра, яку завжди не вистачає, вона захищена стаття для оборони, але завжди немає достатньо коштів, щоб переозброювати армію, купувати нові речі, нове озброєння, нові технології, займатися вивченням і тому дійсно, якщо ми будемо зменшувати бюджет проїдання і трохи збільшувати бюджет на розвиток і інновації, то боєздатність нашої армії буде рости", - сказав Арахамія.

Він додав, що підвищення боєздатності армії необхідне Україні для стримування військової агресії з боку Росії та будь-яких інших потенційних ворогів.

Нагадаємо, раніше Арахамія заявив, що партії "Слуга народу" вигідніше програти місцеві вибори.

Також "ОПЗЖ" звинуватила Арахамію в спробах зірвати участь партії у виборах на Миколаївщині.

Арахамія Давид армія бюджет нардеп Слуга народа
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