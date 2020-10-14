Голова фракції "Слуга народу" Арахамія висловився за скорочення чисельності армії

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Я повністю погоджуюся з такими принципами, що нам насправді потрібно хоча б вести розмову і розрахунки про можливе скорочення чисельності або збільшенні бюджету, але ми розуміємо, що бюджет - це цифра, яку завжди не вистачає, вона захищена стаття для оборони, але завжди немає достатньо коштів, щоб переозброювати армію, купувати нові речі, нове озброєння, нові технології, займатися вивченням і тому дійсно, якщо ми будемо зменшувати бюджет проїдання і трохи збільшувати бюджет на розвиток і інновації, то боєздатність нашої армії буде рости", - сказав Арахамія.