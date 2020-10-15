Меру Миколаєва не вистачає 2 млн гривень на організацію місцевих виборів

Кошти потрібні для купівлі засобів індивідуального захисту

Кошти потрібні для купівлі засобів індивідуального захисту

Фото: з відкритих джерел

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час засідання виконкому міськради заявив, що місту необхідно ще 2 млн гривень додаткових коштів на проведення місцевих виборів.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Depo.Миколаїв.

Кошти будуть залучені із резервного фонду міського бюджету і спрямовані на забезпечення виборчих дільниць усіма необхідними засобами захисту через ситуацію з коронавірусом", - повідомив Олександр Сєнкевич.

За його словами, з цього приводу буде проведене у телефонному режимі додаткове засідання виконкому міськради.

Раніше повідомлялося, що Нацполіція може ловити кандидатів на підкупі виборців за допомогою "таємних агентів".