Меру Миколаєва не вистачає 2 млн гривень на організацію місцевих виборів
Кошти потрібні для купівлі засобів індивідуального захисту
Кошти потрібні для купівлі засобів індивідуального захисту
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час засідання виконкому міськради заявив, що місту необхідно ще 2 млн гривень додаткових коштів на проведення місцевих виборів.
Як передає RegioNews, про це повідомляє Depo.Миколаїв.
Кошти будуть залучені із резервного фонду міського бюджету і спрямовані на забезпечення виборчих дільниць усіма необхідними засобами захисту через ситуацію з коронавірусом", - повідомив Олександр Сєнкевич.
За його словами, з цього приводу буде проведене у телефонному режимі додаткове засідання виконкому міськради.
Раніше повідомлялося, що Нацполіція може ловити кандидатів на підкупі виборців за допомогою "таємних агентів".
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