Фонд держмайна виставив на продаж ще один завод "Укрспирту"

Завод знаходиться у Харківській області

Завод знаходиться у Харківській області

Фото: із відкритих джерел

Фонд державного майна України оголосив про проведення аукціону з приватизації Артемівського спиртзаводу, який входить в структуру власності "Укрспирту".

Про це повідомляє пресслужба "Укрспирту”, передає RegioNews.

За даними відомства, стартова ціна заводу на аукціоні з приватизації становить 29,6 мільйона гривень.

Він відбудеться 20 жовтня 2020 року. Майновий комплекс заводу знаходиться у Мерефі Харківської області.

Аукціон буде відбуватися на платформі електронних торгів Prozorro. Детальну інформацію про цей об’єкт можна отримати за посиланням, - йдеться в повідомленні.

В Укрспирті додали, що єдиною можливістю стати учасником ринку виробництва спирту в Україні до 1 липня 2021 року є придбання об’єкту спиртової галузі.

Нагадаємо, Фонд держмайна анонсував початок продажу спиртзаводів, перший аукціон відбудеться 15 жовтня.