Фонд держмайна виставив на продаж ще один завод "Укрспирту"
Фонд державного майна України оголосив про проведення аукціону з приватизації Артемівського спиртзаводу, який входить в структуру власності "Укрспирту".
Про це повідомляє пресслужба "Укрспирту”, передає RegioNews.
За даними відомства, стартова ціна заводу на аукціоні з приватизації становить 29,6 мільйона гривень.
Він відбудеться 20 жовтня 2020 року. Майновий комплекс заводу знаходиться у Мерефі Харківської області.
Аукціон буде відбуватися на платформі електронних торгів Prozorro. Детальну інформацію про цей об’єкт можна отримати за посиланням, - йдеться в повідомленні.
В Укрспирті додали, що єдиною можливістю стати учасником ринку виробництва спирту в Україні до 1 липня 2021 року є придбання об’єкту спиртової галузі.
Нагадаємо, Фонд держмайна анонсував початок продажу спиртзаводів, перший аукціон відбудеться 15 жовтня.