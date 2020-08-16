"Укрспирт" планують продати за 2,5 мільярда гривень
Перший завод державної компанії планують пустити з молотка вже у вересні
Перший завод державної компанії планують пустити з молотка вже у вересні
Загальна вартість 41 заводу держкомпанії "Укрспирт" може досягти 2-2,5 мільярда гривень.
Про це пише Regionews з посиланням на Перший діловий телеканал.
У самій компанії "Укрспирт" уточнили, що уряд затвердив проект розвитку спиртової галузі до 2023 року. Це стало останнім подоланням труднощів для продажу.
Вже через місяць Фонд гарантування вкладів зможе виставити перший завод на продаж.
Варто зазначити, що на балансі державного підприємства — 80 спиртових заводів, з яких 41 належать держпідприємству "Укрспирт", а решта державного концерну "Укрспирт".
Нагадаємо, премьер-міністр України Денис Шмигаль заявив, що планується отримати близько одного мільярда доларів надходжень до держбюджету від великої приватизації.
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