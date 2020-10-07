В Україні виставили на продаж вже сьомий спиртзавод

Йдеться про Лужанське МПД, що у Чернівецькій області

Йдеться про Лужанське МПД, що у Чернівецькій області

Фото: УНІАН

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу "Укрспирту".

Зазначається, що йдеться про Лужанське МПД (об’єкт ДП "Укрспирт"). Аукціон з його продажу відбудеться 29 жовтня 2020 року. Стартова ціна - 17,3 млн грн.

Лужанське МПД розміщений у Чернівецькій області і виставлено на приватизаційний аукціон сьомим з переліку об’єктів ДП "Укрспирт".

Детальну інформацію про цей об’єкт можна отримати за посиланням.

Торги відбуватимуться на майданчику Prozorro.Продажі.

Нагадаємо, минулого тижня Фонд державного майна України виставив на аукціон Бершадський і Суходільський спиртзаводи державного підприємства "Укрспирт" за стартовими цінами 19,8 і 21,6 млн грн відповідно.