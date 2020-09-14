Два міністри не підтримали проект держбюджету-2021 – ЗМІ

Йдеться про Максима Степанова і Романа Абрамовського

Йдеться про Максима Степанова і Романа Абрамовського

Проект головного фінансового документа України не підтримали два міністри: міністр охорони здоров'я Максим Степанов і глава Мінекології Роман Абрамовський.

Про це пише Regionews з посиланням на "Дзеркало тижня".

Джерела ZN.UA розповіли, що Абрамовський аргументував свою позицію тим, що проект держбюджету передбачає нуль гривень на природоохоронні заходи.

Максим Степанов, в свою чергу, зажадав на фінансування охорони здоров'я в період пандемії коронавірусу 5% валового внутрішнього продукту (ВВП). За його словами, в держбюджеті з "дутими доходами" на охорону здоров`я передбачено всього 4,2% ВВП.

Як передають джерела, міністр охорони здоров'я запитав під час засідання Кабміну про те, як українцям вирішувати проблеми, і припустив: "За свій рахунок?"

Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів: "Доведеться".

Потім Степанов заявив: "Так вийдіть і скажіть їм про це".

Нагадаємо, Мінфін направив в Кабмін проект держбюджету на 2021 рік. Тоді ж уряд затвердив проект державного бюджету на 2021 рік.

Коментуючи проект держбюджету-2021, прем`єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що документ є збалансованим і відповідає конкретним викликам сучасності.