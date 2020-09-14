Два міністри не підтримали проект держбюджету-2021 – ЗМІ
Проект головного фінансового документа України не підтримали два міністри: міністр охорони здоров'я Максим Степанов і глава Мінекології Роман Абрамовський.
Про це пише Regionews з посиланням на "Дзеркало тижня".
Джерела ZN.UA розповіли, що Абрамовський аргументував свою позицію тим, що проект держбюджету передбачає нуль гривень на природоохоронні заходи.
Максим Степанов, в свою чергу, зажадав на фінансування охорони здоров'я в період пандемії коронавірусу 5% валового внутрішнього продукту (ВВП). За його словами, в держбюджеті з "дутими доходами" на охорону здоров`я передбачено всього 4,2% ВВП.
Як передають джерела, міністр охорони здоров'я запитав під час засідання Кабміну про те, як українцям вирішувати проблеми, і припустив: "За свій рахунок?"
Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів: "Доведеться".
Потім Степанов заявив: "Так вийдіть і скажіть їм про це".
Нагадаємо, Мінфін направив в Кабмін проект держбюджету на 2021 рік. Тоді ж уряд затвердив проект державного бюджету на 2021 рік.
Коментуючи проект держбюджету-2021, прем`єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що документ є збалансованим і відповідає конкретним викликам сучасності.