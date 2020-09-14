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14 вересня 2020, 16:30 4

Кабмін пропонує купувати маски для шкіл за кошти місцевих бюджетів

14 вересня 2020, 16:30 4
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Уряд пропонує проголосувати за відповідний проєкт закону
Уряд пропонує проголосувати за відповідний проєкт закону
Фото: Офіс президента
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Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді підтримати проєкт закону №3991, який дає змогу використовувати кошти місцевих бюджетів на закупівлю засобів індивідуального захисту.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час традиційної селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського, передає RegioNews.

Ми вже говорили з вами про те, що в деяких школах бракує масок. Ви сказали, що гроші у регіонах є, але для їхнього використання Кабінет Міністрів має запропонувати законодавчі зміни. Знаю, що на місцях є понад три мільярди гривень, які можна витратити", - сказав президент Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр повідомив, що Кабінет Міністрів запропонував депутатам проголосувати за проєкт закону №3991, який вносить зміни до бюджету.

Він також дає змогу використовувати кошти місцевих бюджетів на закупівлю засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, Шмигаль прокоментував проєкт держбюджету на 2021 рік, він вважає його збалансованим.

Кабмін Офіс президента Деніс Шмигаль бюджет маски школи
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