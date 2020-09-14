Кабмін пропонує купувати маски для шкіл за кошти місцевих бюджетів

Уряд пропонує проголосувати за відповідний проєкт закону

Уряд пропонує проголосувати за відповідний проєкт закону

Фото: Офіс президента

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час традиційної селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського, передає RegioNews.

Ми вже говорили з вами про те, що в деяких школах бракує масок. Ви сказали, що гроші у регіонах є, але для їхнього використання Кабінет Міністрів має запропонувати законодавчі зміни. Знаю, що на місцях є понад три мільярди гривень, які можна витратити", - сказав президент Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр повідомив, що Кабінет Міністрів запропонував депутатам проголосувати за проєкт закону №3991, який вносить зміни до бюджету.

Він також дає змогу використовувати кошти місцевих бюджетів на закупівлю засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, Шмигаль прокоментував проєкт держбюджету на 2021 рік, він вважає його збалансованим.