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14 вересня 2020, 12:57 6

Шмигаль прокоментував проєкт держбюджету на 2021 рік

14 вересня 2020, 12:57 6
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Він вважає його збалансованим
Він вважає його збалансованим
Фото: КМУ
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Проєкт державного бюджету на 2021 рік, який уряд внесе на розгляд Верховної Ради, є збалансованим та відповідає конкретним викликам сьогодення.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє RegioNews з посиланням на Урядовий портал.

"Сьогодні уряд подасть проєкт держбюджету на 2021 рік до Верховної Ради. Проєкт основного фінансового документа країни є збалансованим та відповідає конкретним викликам сьогодення. Основна увага: підтримка громадян та бізнесу, новий поштовх розвитку регіонів, продовження оновлення інфраструктури. В проєкті бюджету збільшені як соціальна складова, так і видатки розвитку. Уряд розраховує на конструктивну співпрацю з парламентом та оперативне ухвалення цього документа”, - зазначив прем’єр-міністр.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, проєкт бюджету-2021 є реалістичним та збалансованим, ґрунтується на макроекономічному прогнозі, який було ухвалено урядом у липні цього року.

"По суті це бюджет можливостей для розвитку економіки та підтримки наших громадян і бізнесу в умовах "перезапуску” економіки після удару пандемії коронавірусної хвороби”, - сказав він.

Нагадаємо, 14 вересня Мінфін направив в Кабмін проєкт держбюджету на 2021 рік. Тоді ж уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Кабмін бюджет Мінфин прем'єр уряд
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