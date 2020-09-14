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14 вересня 2020, 16:58 7

Міністр культури Ткаченко отримав яйцем у вухо перед пресконференцією

14 вересня 2020, 16:58 7
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Інцидент трапився перед звітом міністра про роботу за 100 днів перебування на посаді
Інцидент трапився перед звітом міністра про роботу за 100 днів перебування на посаді
Фото: 24 канал
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Невідомий кинув яйце у міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка перед пресконференцією з нагоди 100 днів на посаді міністра культури.

Про це сам Ткаченко повідомив в ході прес-конференції, інформує Regionews.

...Наші ідеї примирення, пропагування різноманітності в українській культурі діалогу навряд чи подобаються крайнім сторонам політичного процесу. Тому що ми про єдність, а навпаки багато людей звикли гойдалками, які існують в політиці, користуватися для розхитування ситуації і набору ваги для своїх політичних балів... Так само, як і забудовники. Ми зупинили масову видачу дозволів, і очевидно, що наші зусилля повернуть, наприклад, державі "Укркінохроніку", теж викликають своєрідні хвилі "любові" до мене з різних сторін. Заходячи сюди, мені дали у вухо яйцем. Це один із прикладів того, як культура діалогу розвивається в нашій країні", - сказав він.

При цьому Ткаченко вважає роботу на посаді міністра культури цікавою. Він зазначив, що за підтримки депутатів і президента Володимира Зеленського, яка у нього є, можна багато чого зробити.

Прес-конференція з нагоди 100 днів Олександра Ткаченка на посаді міністра культури та інформаційної політики.

Опубліковано Міністерство культури та інформаційної політики України Понеділок, 14 вересня 2020 р.

Нагадаємо, у Києві активісти провели мітинг під будинком міністра культури Ткаченка, вимагаючи від нього звільнити Труханів острів, на якому розташований його будинок.

міністр яйця звіт культура Олександр Ткаченко
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