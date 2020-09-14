Два министра не поддержали проект госбюджета-2021 – СМИ

Речь идет о Максиме Степанове и Романе Абрамовском

Речь идет о Максиме Степанове и Романе Абрамовском

Проект главного финансового документа Украины не поддержали два министра: министр здравоохранения Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на "Зеркало недели".

Источники ZN.UA рассказали, что Абрамовский аргументировал свою позицию тем, что проект госбюджета предусматривает ноль гривень на природоохранные мероприятия.

Максим Степанов, в свою очередь, потребовал на финансирование здравоохранения в период пандемии коронавируса 5% валового внутреннего продукта (ВВП). По его словам, в госбюджете с "дутыми доходами" на здравохранение предусмотрено всего 4,2% ВВП.

Как передают источники, министр здравоохранения спросил во время заседания Кабмина о том, как украинцам решать возникшие проблемы, и предположил: "За свой счет?"

После этого премьер-министр Денис Шмыгаль ответил: "Придется".

Затем Степанов парировал: "Так выйдите и скажите им об этом".

Напомним, Минфин направил в Кабмин проект госбюджета на 2021 год. Тогда же правительство утвердило проект государственного бюджета на 2021 год.

Комментируя проект госбюджета-2021, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что документ является сбалансированным и соответствует конкретным вызовам современности.