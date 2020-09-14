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14 вересня 2020, 10:19 10

Мінфін направив в Кабмін проєкт держбюджету на 2021 рік

14 вересня 2020, 10:19 10
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До 15 вересня документ має бути поданий на розгляд Ради
До 15 вересня документ має бути поданий на розгляд Ради
Фото: Facebook
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Міністерство фінансів України направило проект державного бюджету на 2021 рік на розгляд Кабінету міністрів відповідно до вимог законодавства.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба міністерства.

Документ, зокрема, передбачає підвищення мінімальної заробітної плати, виплати пенсіонерам старше 75 років, кошти на будівництво доріг і нові пасажирські вагони, а також протидія пандемії і COVID-вакцинація.

Відповідно до законодавства, проєкт держбюджету повинен бути розглянутий Кабміном і поданий на розгляд Верховної Ради до 15 вересня.

Проєкт держбюджету на 2021 рік буде внесений на розгляд Верховної Ради вчасно", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів України збалансувало основу Державного бюджету на 2021 рік. Вже є розрахунки на такі галузі, як освіта, медицина і на забезпечення військових потреб армії.

Кабмін финансирование бюджет финансы Мінфин
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