Влада обіцяє не підвищувати податки для ФОПів у 2021 році
Відомство має інші джерела для наповнення дохідної частини бюджету
Відомство має інші джерела для наповнення дохідної частини бюджету
Міністерство фінансів не планує підвищувати податки для фізичних осіб-підприємців, проте має інші джерела для наповнення дохідної частини бюджету.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу, інформує RegioNews.
"Податки для ФОПів підіймати не плануємо. Кошти — це боротьба з тіньовими схемами на податковій митниці, а також підвищення ефективності її роботи. Упродовж останніх місяців є суттєве підвищення ефективності з ПДВ”, — розповів Марченко.
Він сказав, що ця практика, "якщо вона буде продовжена наступного року, дасть можливість забезпечити необхідні дохідні джерела".
Нагадаємо, раніше Марченко заявив, що Фонду боротьби з COVID-19 в наступному році не буде.
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