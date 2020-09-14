14:48  14 вересня
Головнокомандувач Збройних сил Хомчак одужав від COVID-19
15:33  14 вересня
Чернівецька міськрада подала до суду на Кабмін
08:14  14 вересня
Ситуація на Донбасі: бойовики продовжують чинити провокації
UA | RU
UA | RU
14 вересня 2020, 16:41 2

Влада обіцяє не підвищувати податки для ФОПів у 2021 році

14 вересня 2020, 16:41 2
Читайте также на русском языке
Відомство має інші джерела для наповнення дохідної частини бюджету
Відомство має інші джерела для наповнення дохідної частини бюджету
Facebook
Читайте также
на русском языке

Міністерство фінансів не планує підвищувати податки для фізичних осіб-підприємців, проте має інші джерела для наповнення дохідної частини бюджету.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу, інформує RegioNews.

"Податки для ФОПів підіймати не плануємо. Кошти — це боротьба з тіньовими схемами на податковій митниці, а також підвищення ефективності її роботи. Упродовж останніх місяців є суттєве підвищення ефективності з ПДВ”, — розповів Марченко.

Він сказав, що ця практика, "якщо вона буде продовжена наступного року, дасть можливість забезпечити необхідні дохідні джерела".

Нагадаємо, раніше Марченко заявив, що Фонду боротьби з COVID-19 в наступному році не буде.

Мінфин бюджет бюджетні кошти Кабмін уряд
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Хто проти ахметівців. На "малій батьківщині" Зеленського вакантне місце опозиційного кандидата
"Зелені" кандидати в Харкові: електоральні карлики проти велетня Кернеса
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Петро Олещук
Всі блоги »