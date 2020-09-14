Влада обіцяє не підвищувати податки для ФОПів у 2021 році

Відомство має інші джерела для наповнення дохідної частини бюджету

Відомство має інші джерела для наповнення дохідної частини бюджету

Facebook

Міністерство фінансів не планує підвищувати податки для фізичних осіб-підприємців, проте має інші джерела для наповнення дохідної частини бюджету.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу, інформує RegioNews.

"Податки для ФОПів підіймати не плануємо. Кошти — це боротьба з тіньовими схемами на податковій митниці, а також підвищення ефективності її роботи. Упродовж останніх місяців є суттєве підвищення ефективності з ПДВ”, — розповів Марченко.

Він сказав, що ця практика, "якщо вона буде продовжена наступного року, дасть можливість забезпечити необхідні дохідні джерела".

Нагадаємо, раніше Марченко заявив, що Фонду боротьби з COVID-19 в наступному році не буде.