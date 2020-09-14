Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік

Також були схвалені інші бюджетоутворюючі законопроєкти

Також були схвалені інші бюджетоутворюючі законопроєкти

Фото: flickr

Кабінет Міністрів України під час засідання 14 вересня затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Про це у Facebook повідомив представник Кабміну у Верховній раді Василь Мокан, передає RegioNews.

Сьогодні зранку на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2021 рік". Ухвалення проєкту бюджету Урядом відбулося згідно із графіком бюджетного процесу - до 15 вересня документ має бути переданий на розгляд Верховної ради", - повідомив Мокан.

Також Кабінет міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

У ньому йдеться про необхідність зниження податкового боргу та стимулювання економічної активності бізнесу в умовах карантину.

Також Кабмін ухвалив проєкт закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" щодо врегулювання низки питань, пов'язаних із підготовкою проєкту закону про державний бюджет України на 2021-й рік", - додав представник Кабміну в парламенті.

Нагадаємо, Мінфін направив в Кабмін проєкт держбюджету на 2021 рік, до 15 вересня документ має бути поданий на розгляд Ради.