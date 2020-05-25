Наступного тижня Україна отримає транш від МВФ - Шмигаль

Він підтвердив, що Україна продовжує здійснювати структурні реформи

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Він підтвердив, що Україна продовжує здійснювати структурні реформи

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує на отримання траншу від Міжнародного валютного фонду наступного тижня.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

За словами Шмигаля, у цьому питанні Україна та МВФ уже вийшли на фінішну прямую

Умови зрозумілі, ми чекаємо транш орієнтовно наступного тижня. З точки зору розуміння ситуації, МВФ прийняло відповідні рішення, а ми виконали всі домовленості, які у нас були, не дивлячись на деякий скептицизм окремих експертів", - сказав глава Кабміну.

Він також додав, що в Україні не будуть друкувати гроші, а сприятливий для запуску економіки рівень інфляції складає 2-3 відсотки.

Зараз більшість підприємств скорочують своє виробництво, у них падає замовлення. Тому в споживанні потрібно створити трошки більший попит, ніж є у виробництві, і постійно контролювати це зростання", - сказав він.

Шмигаль заявив, що МВФ розуміє ці аргументи, і відповідаючи на питання про ситуацію із структурними реформами, зазначив, що Україна не збирається відмовлятися від їхнього проведення.

Це важлива дискусія і в контексті МВФ, і в співпраці з нашими міжнародними партнерами. Ми точно не збираємо відмовлятися від реформування тих галузей, де це розпочато. Зокрема, ми активно завершуємо реформу децентралізації. На сьогоднішній день прийнятий 21 перспективний план областей. Найближчим часом буде сформований весь перспективний план держави, що дасть нам змогу переходити до наступного етапу, а саме виборчого процесу", - розповів прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 7 квітня противники так званого "антиколомойського" законопроекту подали до нього понад 16 тисяч правок.

Найбільше правок подали колишній член фракції "Слуга народу" Антон Поляков і діюча "слуга" Ольга Василевська-Смаглюк.

16 квітня Верховна Рада України у другому читанні прийняла проект закону №1043 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, який унеможливить зловживання народними депутатами правом законодавчої ініціативи.

МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкти про неповернення Приватбанку його колишнім власникам (так званий "антиколомойський" закон) та про ринок землі.