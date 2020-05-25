В Україні створять запас засобів для боротьби з COVID-19

В лікарнях першої хвилі створять резерв засобів на три місяці

Фото: КМУ

В лікарнях першої хвилі створять резерв засобів на три місяці

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді щодо медичних закупівель доручив сформувати в лікарнях запас засобів індивідуального захисту для боротьби із коронавірусом на три місяці.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

За його словами, товари українського виробництва мають бути пріоритетом в держзакупівлях.

Необхідно чітко визначити, що забезпеченість засобами індивідуального захисту повинна бути з розрахунку на три місяці. Хочемо зараз сформувати такий запас в лікарнях першої хвилі", - сказав Шмигаль.

Він також доручив Міністерству економіки надати перелік виробників засобів індивідуального захисту, ліків та обладнання. Прем'єр-міністр додав, що всі вимоги до виробників мають бути уніфіковані.

Денис Шмигаль також розпорядився організувати лабораторії, які зможуть сертифікувати засоби індивідуального захисту.

У свою чергу, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в рамках програми, яку Кабінет Міністрів прийняв 6 травня, передбачено виділення близько 3 млрд грн на закупівлю засобів індивідуального захисту та лабораторного устаткування.

За словами степанова, 26 травня розпочнеться процедура закупівлі з використанням системи "ProZorro" за скороченою процедурою.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в Україні може з'явитися окреме аграрне міністерство, а промисловий блок значно посилять.