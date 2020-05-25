В Україні створять запас засобів для боротьби з COVID-19
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді щодо медичних закупівель доручив сформувати в лікарнях запас засобів індивідуального захисту для боротьби із коронавірусом на три місяці.
Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.
За його словами, товари українського виробництва мають бути пріоритетом в держзакупівлях.
Необхідно чітко визначити, що забезпеченість засобами індивідуального захисту повинна бути з розрахунку на три місяці. Хочемо зараз сформувати такий запас в лікарнях першої хвилі", - сказав Шмигаль.
Він також доручив Міністерству економіки надати перелік виробників засобів індивідуального захисту, ліків та обладнання. Прем'єр-міністр додав, що всі вимоги до виробників мають бути уніфіковані.
Денис Шмигаль також розпорядився організувати лабораторії, які зможуть сертифікувати засоби індивідуального захисту.
У свою чергу, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в рамках програми, яку Кабінет Міністрів прийняв 6 травня, передбачено виділення близько 3 млрд грн на закупівлю засобів індивідуального захисту та лабораторного устаткування.
За словами степанова, 26 травня розпочнеться процедура закупівлі з використанням системи "ProZorro" за скороченою процедурою.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в Україні може з'явитися окреме аграрне міністерство, а промисловий блок значно посилять.
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