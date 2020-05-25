В Україні знову може з'явитися окреме аграрне міністерство - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в Україні може з'явитися окреме аграрне міністерство, а промисловий блок значно посилять.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив прем'єр-міністр України.
За його словами, об'єднання Мінекоенерго не дало очікуваного ефекту.
"Для мене було дивним, коли я потрапив на перші засідання Кабінету міністрів, коли міністр енергетики спочатку доповідав про стан справ в атомній енергетиці, потім - вугільну галузь, а потім - про червонокнижні рослини і вилови мотиля. З тих пір я став прихильником того, що екологією повинен займатися професійний еколог, якому це близько і який цим живе", - заявив Шмигаль.
Також він зазначив, що в Україні може з'явитися окреме аграрне міністерство.
"Є кілька ідей. Перше - це можливість виділення з Міністерства економіки аграрного спрямування в окреме міністерство. Це існує на рівні ідеї, ми над цим працюємо спільно з міністром економіки, спільно з віце-прем'єрами", - додав він.
Шмигаль підкреслив, що буде здійснено посилення промислового блоку.
"Яким чином це робити, поки що дискутується - створювати окрему посаду віце-прем'єра, призначити сильного заступника у Міністерстві економіки або, можливо, створювати Міністерство промислової політики і державного оборонного замовлення. Йде дискусія, ми шукаємо формули, людей та кращий формат реалізації", - пояснив він.
Нагадаємо, що в серпні 2019 року Верховна Рада призначила міністра енергетики та захисту навколишнього середовища. До цього було два окремих міністерства: Міненергетики та Мінекології.
Раніше повідомлялося, що українським аграріям виплатять компенсації за засуху.
- 13:49 25 травня "Батьківщина" вийшла із самоізоляції
- 13:39 25 травня Вадим Столар створює мережу телеканалів під політпроєкт Льовочкіна і Бойка
- 13:27 25 травня Аваков створив новий таємний департамент поліції
- 13:04 25 травня В Івано-Франківську ТЦ "Метро" оштрафували на 34 тисячі за порушення карантину
- 12:54 25 травня Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваному призначили психіатричну експертизу
- 12:20 25 травня Києво-Печерську лавру відкрили для вірян після карантину
- 19:30 24 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:00 18 травня Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
- 12:00 19 травня "Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
- 13:00 22 травня Що може завадити Кернесу
- 12:00 20 травня Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
- 21:12 23 травня З'явилися подробиці вбивства нардепа Валерія Давиденко