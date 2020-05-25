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25 травня 2020, 11:26 12

В Україні знову може з'явитися окреме аграрне міністерство - Шмигаль

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25 травня 2020, 11:26 12
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Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища буде розділене на два відомства
Facebook/Денис Шмигаль
Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища буде розділене на два відомства

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в Україні може з'явитися окреме аграрне міністерство, а промисловий блок значно посилять.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив прем'єр-міністр України.

За його словами, об'єднання Мінекоенерго не дало очікуваного ефекту.

"Для мене було дивним, коли я потрапив на перші засідання Кабінету міністрів, коли міністр енергетики спочатку доповідав про стан справ в атомній енергетиці, потім - вугільну галузь, а потім - про червонокнижні рослини і вилови мотиля. З тих пір я став прихильником того, що екологією повинен займатися професійний еколог, якому це близько і який цим живе", - заявив Шмигаль.

Також він зазначив, що в Україні може з'явитися окреме аграрне міністерство.

"Є кілька ідей. Перше - це можливість виділення з Міністерства економіки аграрного спрямування в окреме міністерство. Це існує на рівні ідеї, ми над цим працюємо спільно з міністром економіки, спільно з віце-прем'єрами", - додав він.

Шмигаль підкреслив, що буде здійснено посилення промислового блоку.

"Яким чином це робити, поки що дискутується - створювати окрему посаду віце-прем'єра, призначити сильного заступника у Міністерстві економіки або, можливо, створювати Міністерство промислової політики і державного оборонного замовлення. Йде дискусія, ми шукаємо формули, людей та кращий формат реалізації", - пояснив він.

Нагадаємо, що в серпні 2019 року Верховна Рада призначила міністра енергетики та захисту навколишнього середовища. До цього було два окремих міністерства: Міненергетики та Мінекології.

Раніше повідомлялося, що українським аграріям виплатять компенсації за засуху.


аграрії прем'єр Деніс Шмигаль Міністерство
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