На следующей неделе Украина получит транш от МВФ - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает получения транша от Международного валютного фонда на следующей неделе.
Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.
По словам Шмыгаля, в этом вопросе Украина и МВФ уже вышли на финишную прямую
Условия понятны, мы ждем транш ориентировочно на следующей неделе. С точки зрения понимания ситуации, МВФ приняло соответствующие решения, а мы выполнили все договоренности, которые у нас были, несмотря на некоторый скептицизм отдельных экспертов", - сказал глава Кабмина.
Он также добавил, что в Украине не будут печатать деньги, а благоприятный для запуска экономики уровень инфляции составляет 2-3 процента.
Сейчас большинство предприятий сокращают свое производство, у них падает заказ. Поэтому в потреблении нужно создать немного больший спрос, чем есть в производстве, и постоянно контролировать этот рост", - сказал он.
Шмыгаль заявил, что МВФ понимает эти аргументы, и отвечая на вопрос о ситуации со структурными реформами, отметил, что Украина не собирается отказываться от их проведения.
Это важная дискуссия и в контексте МВФ, и в сотрудничестве с нашими международными партнерами. Мы точно не собираем отказываться от реформирования тех отраслей, где это началось. В частности, мы активно завершаем реформу децентрализации. На сегодняшний день принят 21 перспективный план областей. В ближайшее время будет сформирован весь перспективный план государства, позволит нам переходить к следующему этапу, а именно избирательного процесса", - рассказал премьер-министр.
Напомним, 7 апреля противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему более 16 тысяч правок.
Больше всего поправок подали бывший член фракции "Слуга народа" Антон Поляков и действующая "слуга" Ольга Василевская-Смаглюк.
16 апреля Верховная Рада Украины во втором чтении приняла проект закона №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины, который сделает невозможным злоупотребление народными депутатами правом законодательной инициативы.
МВФ готов увеличить размер помощи Украине с $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроекты о невозврате Приватбанка его бывшим владельцам (так называемый "антиколомойський" закон) и о рынке земли.
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