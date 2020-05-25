16:50  25 мая
Главу Херсонской ОГА Гусева планируют назначить министром экологии – Мосийчук
19:55  25 мая
На следующей неделе Украина получит транш от МВФ - Шмыгаль
12:20  25 мая
Киево-Печерскую лавру открыли для верующих после карантина
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
25 мая 2020, 19:55 6

На следующей неделе Украина получит транш от МВФ - Шмыгаль

Читайте також
українською мовою
25 мая 2020, 19:55 6
Читайте також українською мовою
Он подтвердил, что Украина продолжает осуществлять структурные реформы
Фото: Facebook
Он подтвердил, что Украина продолжает осуществлять структурные реформы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает получения транша от Международного валютного фонда на следующей неделе.

Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

По словам Шмыгаля, в этом вопросе Украина и МВФ уже вышли на финишную прямую

Условия понятны, мы ждем транш ориентировочно на следующей неделе. С точки зрения понимания ситуации, МВФ приняло соответствующие решения, а мы выполнили все договоренности, которые у нас были, несмотря на некоторый скептицизм отдельных экспертов", - сказал глава Кабмина.

Он также добавил, что в Украине не будут печатать деньги, а благоприятный для запуска экономики уровень инфляции составляет 2-3 процента.

Сейчас большинство предприятий сокращают свое производство, у них падает заказ. Поэтому в потреблении нужно создать немного больший спрос, чем есть в производстве, и постоянно контролировать этот рост", - сказал он.

Шмыгаль заявил, что МВФ понимает эти аргументы, и отвечая на вопрос о ситуации со структурными реформами, отметил, что Украина не собирается отказываться от их проведения.

Это важная дискуссия и в контексте МВФ, и в сотрудничестве с нашими международными партнерами. Мы точно не собираем отказываться от реформирования тех отраслей, где это началось. В частности, мы активно завершаем реформу децентрализации. На сегодняшний день принят 21 перспективный план областей. В ближайшее время будет сформирован весь перспективный план государства, позволит нам переходить к следующему этапу, а именно избирательного процесса", - рассказал премьер-министр.

Напомним, 7 апреля противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему более 16 тысяч правок.

Больше всего поправок подали бывший член фракции "Слуга народа" Антон Поляков и действующая "слуга" Ольга Василевская-Смаглюк.

16 апреля Верховная Рада Украины во втором чтении приняла проект закона №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины, который сделает невозможным злоупотребление народными депутатами правом законодательной инициативы.

МВФ готов увеличить размер помощи Украине с $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроекты о невозврате Приватбанка его бывшим владельцам (так называемый "антиколомойський" закон) и о рынке земли.


Денис Шмыгаль МВФ Кабмин реформа
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Украине создадут запас средств для борьбы с COVID-19
25 мая 2020, 14:36
В Украине снова может появиться отдельное аграрное министерство - Шмыгаль
25 мая 2020, 11:26
Ответственность за соблюдение карантина будут нести регионы - Шмыгаль
22 мая 2020, 12:14
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 мая 2020, 19:30
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
Появились подробности убийства нардепа Валерия Давыденко
23 мая 2020, 21:12
Последние Популярные
Павел Казарин
Иван Галунга
Павел Федосенко
Все блоги »
Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
25 мая 2020, 13:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Все публикации »
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
Все видео »
Боговин Виталий
Глава Запорожской областной государственной администрации
Атрошенко Владислав
Городской голова Чернигова
Миколаенко Владимир
Городской голова Херсона
Все досье »