Відповідальність за дотримання карантину нестимуть регіони - Шмигаль

В Україні почав діяти адаптивний карантин, який триватиме до 22 червня

Фото: dzerkalo.media

В Україні почав діяти адаптивний карантин, який триватиме до 22 червня

Рішення про пом’якшення або посилення карантину в областях відтепер будуть ухвалювати регіональні комісії ТЕБ і НС

Послаблення обмежень, запроваджених у зв’язку з коронавірусною інфекцією, діятимуть лише в тих регіонах, де дозволяє епідемічна ситуація.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у Facebook.

Рішення про пом’якшення або посилення карантину в областях відтепер будуть ухвалювати регіональні комісії ТЕБ і НС за умови дотримання трьох цільових показників", – наголосив Шмигаль.

Відсьогодні Україна переходить до адаптивної моделі карантину. Водночас Уряд послаблює загальнонаціональні обмежувальні... Опубліковано Денис Шмигаль Четвер, 21 травня 2020 р.

Нагадаємо, від сьогодні у тих регіонах, де епідеміологічні показники відповідають встановленим МОЗ критеріям щодо нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу (не більш ніж 12 на 100 тисяч населення), кількості тестувань (не менш ніж 12 на 100 тисяч населення) та наповненості ліжкомісць (не більше ніж 50%) в лікарнях, відновлюється робота громадського транспорту.

З 25 травня має бути відновлена робота метрополітену, а також дитячих садків.

З 22 травня у цих регіонах дозволяється проведення спортивних заходів до 50 осіб та без глядачів, проведення релігійних заходів (не більше однієї особи на 10 метрів квадратних), відновлює роботу міський (окрім метрополітену), приміський та внутрішньообласний транспорт, дозволена діяльність готелів (без ресторанів).

Низка областей, які не відповідають зазначеним критеріям, не перейшли на наступний етап пом`якшення карантину. Це, зокрема, найбільш постраждала від коронавірусу Чернівецька, а також Рівненська і Київська області.

Загалом же, за інформацією МОЗ станом на 22 травня до виходу з першого етапу карантину не готові 10 областей.

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