Росіяни вбили 9 цивільних на Донеччині, постраждали 10 людей
За минулу добу російська армія вбила дев'ятьох мирних мешканців Донецької області. Також 10 цивільних зазнали поранень
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За наявними даними, росіяни вбили п'ятьох жителів Родинського і чотирьох — Костянтинівки.
"Ще 10 людей в області за добу дістали поранення", — йдеться в повідомленні.
Загальна кількість жертв Росії на Донеччині (3 336 загиблих і 7 501 постраждалий) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, вчора росіяни атакували авіабомбами Костянтинівку. Внаслідок атаки спалахнули пожежі, пошкоджені будинки. Троє місцевих жителів загинули.
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