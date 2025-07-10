Россияне убили 9 гражданских в Донецкой области, пострадали 10 человек
За прошедшие сутки российская армия убила девять мирных жителей Донецкой области. Также 10 гражданских получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По имеющимся данным, россияне убили пятерых жителей Родинского и четырех - Константиновки.
"Еще 10 человек в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении.
Общее число жертв РФ в Донецкой области (3 336 погибших и 7 501 пострадавший) подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, вчера россияне атаковали авиабомбами Константиновку. В результате атаки вспыхнули пожары, повреждены дома. Трое местных жителей погибли.
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