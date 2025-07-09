Авіаудар по Костянтинівці: троє людей загинули, є постраждалі
Росіяни атакували авіабомбами Костянтинівку. Внаслідок атаки спалахнули пожежі, пошкоджені будинки
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Росіяни 9 липня завдали авіаудару по Костянтинівці. Внаслідок атаки пошкоджено 21 приватний будинок та інфраструктурний об’єкт. На жаль, троє місцевих жителів загинули.
"ДСНС також ліквідувала пожежі у чотирьох будинках на площі 270 м². Роботи завершено", - повідомили рятувальники.
Нагадаємо, раніше росіяни атакували дронами Херсонську область. Внаслідок атаки загинув однорічний хлопчик.
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