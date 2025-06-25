На Донеччині окупанти вбили 3 і поранили 11 мирних жителів
Вчора, 24 червня, окупаційна російська армія вбила трьох мешканців Донецької області. Також 11 цивільних зазнали поранень
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За оперативними даними, росіяни вбили цивільних у Покровську, Золотих Прудах і Новоявленці.
Загальна кількість жертв РФ на Донеччині (3 287 загиблих і 7 371 постраждалий) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Дніпру 24 червня загинули 18 людей, ще двоє осіб загинули в області. Загалом у регіоні постраждали майже 300 цивільних.
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