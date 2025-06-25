На Донеччині окупанти вбили 3 і поранили 11 мирних жителів

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За оперативними даними, росіяни вбили цивільних у Покровську, Золотих Прудах і Новоявленці.

Загальна кількість жертв РФ на Донеччині (3 287 загиблих і 7 371 постраждалий) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.