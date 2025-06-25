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25 червня 2025, 08:25

Війська РФ вбили мешканця Херсонщини, поранені 8 цивільних

25 червня 2025, 08:25
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Вчора, 24 червня, російські окупаційні війська атакували понад 35 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали восьмеро мирних мешканців, одна людина загинула

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаційними ударами перебували: Херсон, Антонівка, Придніпровське, Наддніпрянське, Садове, Зеленівка, Приозерне, Велетенське, Кізомис, Розлив, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Новоберислав, Тараса Шевченка, Томарине, Шляхове, Тягинка, Одрадокам'янка, Дудчани, Саблуківка, Республіканець, Новокаїри, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Новорайськ, Нововоронцовка, Осокорівка, Костирка, Козацьке та Веселе.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили сім багатоповерхівок та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопроводи, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Нагадаємо, вчора окупаційні війська РФ атакували Херсон з артилерії та БпЛА. Через ворожі обстріли семеро людей дістали поранення.

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