Війська РФ вбили мешканця Херсонщини, поранені 8 цивільних

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаційними ударами перебували: Херсон, Антонівка, Придніпровське, Наддніпрянське, Садове, Зеленівка, Приозерне, Велетенське, Кізомис, Розлив, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Новоберислав, Тараса Шевченка, Томарине, Шляхове, Тягинка, Одрадокам'янка, Дудчани, Саблуківка, Республіканець, Новокаїри, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Новорайськ, Нововоронцовка, Осокорівка, Костирка, Козацьке та Веселе.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили сім багатоповерхівок та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопроводи, сільгосптехніку та приватні автомобілі.