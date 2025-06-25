Прокуратура показала відео наслідків нічного удару по Харкову

скриншот із відео

Прокуратура опублікувала відео з місця влучання безпілотних літальних апаратів типу "Герань-22 в Київському районі міста Харкова

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську облпрокуратуру.

На кадрах видно пожежу у новобудові та роботу рятувальників з ліквідації наслідків атаки.

Начальник відділу Харківської обласної прокуратури повідомив, що за медичною допомогою звернувся один чоловік, який отримав незначні поранення.

За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни били дронами по Харкову. Під ударом було цивільне підприємство у Київському районі. Постраждав 64-річний чоловік.