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25 червня 2025, 09:10

Удар росіян по Дніпру: кількість загиблих зросла до 18

25 червня 2025, 09:10
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фото: ДСНС Дніпропетровщини
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Російський удар по Дніпру 24 червня забрав життя 18 людей, ще 2 людини загинули в області. Загалом у регіоні майже 300 постраждалих

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Після дня жаху, пережитого напередодні, область оплакує своїх. Сьогодні в жалобі Дніпро, що через ворожу атаку втратив 18 мешканців. І Самар, де агресор вбив двох людей. У скорботі вся Дніпропетровщина", – зазначив він.

Лисак додав, що через атаку в регіоні загалом постраждали майже 300 людей.

Окрім того, вночі та вранці 25 червня росіяни вдарили по Нікополю FPV-дронами. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, 24 червня російські військові завдали ракетного удару по Дніпру та місту Самар. Внаслідок ворожої атаки постраждали десятки об'єктів цивільної інфраструктури. Повідомлялося про 17 загиблих.

Внаслідок ворожого удару по Дніпру було пошкоджено пасажирський потяг №52 сполученням "Одеса – Запоріжжя". Очевидцям вдалося зафіксувати момент удару російської ракети поблизу потяга.

25 червня у Дніпрі оголошено Днем трауру. Також у Кривому Розі в знак солідарності теж оголосили 25 червня Днем жалоби.

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Дніпропетровська область Дніпро Самар війна атака загиблі поранені російська армія
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