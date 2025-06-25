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25 июня 2025, 09:20

В Донецкой области оккупанты убили 3 и ранили 11 мирных жителей

25 июня 2025, 09:20
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Вчера, 24 июня, оккупационная российская армия убила троих жителей Донецкой области. Также 11 гражданских получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По оперативным данным, россияне убили гражданских в Покровске, Золотых Прудах и Новоявленке.

Общее число жертв РФ в Донецкой области (3 287 погибших и 7 371 пострадавший) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, в результате российского ракетного удара по Днепру 24 июня погибли 18 человек, еще двое людей погибли в области. Всего в регионе пострадали около 300 гражданских.

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