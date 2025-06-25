В Донецкой области оккупанты убили 3 и ранили 11 мирных жителей
Вчера, 24 июня, оккупационная российская армия убила троих жителей Донецкой области. Также 11 гражданских получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По оперативным данным, россияне убили гражданских в Покровске, Золотых Прудах и Новоявленке.
Общее число жертв РФ в Донецкой области (3 287 погибших и 7 371 пострадавший) подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, в результате российского ракетного удара по Днепру 24 июня погибли 18 человек, еще двое людей погибли в области. Всего в регионе пострадали около 300 гражданских.
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