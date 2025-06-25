В Донецкой области оккупанты убили 3 и ранили 11 мирных жителей

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По оперативным данным, россияне убили гражданских в Покровске, Золотых Прудах и Новоявленке.

Общее число жертв РФ в Донецкой области (3 287 погибших и 7 371 пострадавший) подано без учета Мариуполя и Волновахи.