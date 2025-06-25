Обстріли Запоріжжя та області: поранені 5 цивільних, зруйновані об'єкти інфраструктури
Протягом доби російські окупанти завдали 469 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури, є поранені
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативною інформацією, за добу окупанти зруйнували щонайменше 23 приватних будинків, квартир, автівок та об'єктів інфраструктури.
"Пʼятеро чоловіків дістали поранень через атаки ворога на Запоріжжя, Василівський та Пологівський райони", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:
- Чотири ракетні удари по Запоріжжю. У місті пошкоджені дев'ять приватних будинків.
- Вісім авіаційних ударів по Степногірську, Камʼянському, Гуляйполю, Новоданилівці, Новогригорівці, Новопавлівці та Солодкому.
- 300 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- Пʼять обстрілів із РСЗВ накрили Приморське, Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоданилівку.
- 152 артобстріли прийшлися по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Нагадаємо, вночі 25 червня окупанти завдали по Запоріжжю чотири ракетні удари. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє людей.
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